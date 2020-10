2. LIGA: Eschenbach lässt sich von Entlebuch kein Bein stellen Sieg für den Tabellenführer: Eschenbach lässt am Dienstag zuhause beim 3:1 gegen Entlebuch (Rang 10) nichts anbrennen.

Eschenbach ging in der 3. Spielminute durch Kevin Arnold in Führung, ehe Entlebuch in der 15. Minute (Manuel Emmenegger) der Ausgleich gelang. In der 39. Minute war es an Fabio Rinaldo, Eschenbach 2:1 in Führung zu bringen. In der 50. Minute erhöhte Kristian Raijc auf 3:1 für Eschenbach.

Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Kilian Gurtner (45.) und Kevin Arnold (70.). Bei Entlebuch erhielten Damian Renggli (55.) und Lars Balmer (62.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Eschenbach hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 31 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Eschenbach bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 25 Punkten. Eschenbach hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Eschenbach auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte SC Cham II. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (1. November) (14.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Entlebuch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Entlebuch hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren.

Auf Entlebuch wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team FC Stans, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Samstag (31. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Eschenbach I - FC Entlebuch 3:1 (2:1) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 3. Kevin Arnold 1:0. 15. Manuel Emmenegger 1:1. 39. Fabio Rinaldo 2:1. 50. Kristian Raijc 3:1. – Eschenbach: Pfrunder Lucien, Arnold Kevin, Gurtner Kilian, Ulrich Philipp, Emmenegger Marco, Niederberger Robin, Escher Yannik, Rinaldo Luca, Szymanski Dastin, Rinaldo Fabio, Peter Levin. – Entlebuch: Stöckli Fabian, Wigger Patrick, Koch Michael, Lötscher Patrick, Hofstetter Nicola, Wigger Marco, Unternährer Tim, Bachmann Silvan, Emmenegger Manuel, Kaufmann Daniel, Balmer Lars. – Verwarnungen: 45. Kilian Gurtner, 55. Damian Renggli, 62. Lars Balmer, 70. Kevin Arnold.

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 11 Spiele/25 Punkte (31:13). 2. FC Schattdorf 11/22 (22:16), 3. FC Hochdorf 11/22 (30:15), 4. SC Emmen 10/20 (23:13), 5. FC Littau 10/19 (19:11), 6. FC Sempach 10/17 (15:10), 7. Luzerner SC 10/15 (19:17), 8. SC Cham II 10/14 (23:20), 9. FC Stans 9/13 (20:16), 10. FC Entlebuch 10/12 (14:20), 11. FC Gunzwil 11/11 (19:27), 12. FC Altdorf 10/10 (13:24), 13. SC Obergeissenstein 10/8 (10:24), 14. FC Sursee 11/0 (4:36).

