2. Liga-Fussball Sempach setzt Siegesserie auch gegen Entlebuch fort Sempach setzt seine Siegesserie auch gegen Entlebuch fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Sempach fielen in nur 15 Minuten: Kilian Bühlmann traf in der 77. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Sempach. Severin Emmenegger erhöhte in der 90. Minute zur 2:0-Führung für Sempach. Valmir Tola schoss das 3:0 (92. Minute) für Sempach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sempach erhielten Luca Müller (42.) und Luca Cipolla (81.) eine gelbe Karte. Für Entlebuch gab es keine Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Sempach unverändert. 20 Punkte bedeuten Rang 6. Für Sempach ist es der dritte Sieg in Serie.

Sempach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Luzerner SC (Platz 8). Das Spiel findet am 19. Juni statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Entlebuch einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 11. Entlebuch hat bisher viermal gewonnen und siebenmal verloren.

Entlebuch spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Stans (Platz 9). Die Partie findet am 19. Juni statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Sempach - FC Entlebuch 3:0 (0:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 77. Kilian Bühlmann 1:0. 90. Severin Emmenegger 2:0. 92. Valmir Tola 3:0. – Sempach: Raphael Helfenstein, Kilian Bühlmann, Jonas Zust, Luca Müller, Luca Cipolla, Kevin Schnider, Adrian Schnider, Patrik Ehrbar, Tim Tampe, Michael Fölmli, Luca Bühler. – Entlebuch: Noah Unternährer, Michael Koch, Remo Wigger, Patrick Wigger, Nicola Hofstetter, Marco Wigger, Micha Schmid, Jonas Setz, Ivo Thalmann, Manuel Emmenegger, Silvan Bachmann. – Verwarnungen: 42. Luca Müller, 81. Luca Cipolla.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - FC Stans 3:1, FC Littau - SC Cham II 1:1, SC Obergeissenstein - Luzerner SC 1:0, FC Sempach - FC Entlebuch 3:0

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 24 Spiele/25 Punkte (31:13). 2. SC Emmen 24/23 (25:14), 3. FC Schattdorf 24/22 (22:16), 4. FC Hochdorf 24/22 (30:15), 5. FC Littau 24/20 (20:12), 6. FC Sempach 24/20 (18:10), 7. SC Cham II 24/15 (24:21), 8. Luzerner SC 24/15 (19:18), 9. FC Stans 24/13 (22:21), 10. FC Altdorf 24/13 (16:25), 11. FC Entlebuch 24/12 (14:23), 12. SC Obergeissenstein 24/11 (11:24), 13. FC Gunzwil 24/11 (19:27), 14. FC Sursee 24/0 (4:36).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

