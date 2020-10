2. LIGA: Stans mit Sieg gegen Gunzwil Stans behielt im Spiel gegen Gunzwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Marc Kuster in der 26. Minute. Er traf für Stans zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 35. Minute, als Elia Ramundo für Gunzwil traf. Nando Wyrsch erzielte in der 78. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Stans. In der 93. Minute traf Nando Wyrsch bereits wieder. Er erhöhte auf 3:1 für Stans.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gunzwil. Eine Verwarnung gab es für Stans, nämlich für Simo Vasic (49.).

Stans machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 9. Stans hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stans spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Emmen (Platz 4). Die Partie findet am Dienstag (27. Oktober) statt (20.00 Uhr, Eichli, Stans).

Nach der Niederlage büsst Gunzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 11. Gunzwil hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten SC Emmen kriegt es Gunzwil als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Stans - FC Gunzwil 3:1 (1:1) - Eichli, Stans – Tore: 26. Marc Kuster 1:0. 35. Elia Ramundo 1:1. 78. Nando Wyrsch 2:1. 93. Nando Wyrsch 3:1. – Stans: Odermatt Manuel, Bühler Livio, Vasic Simo, Eigensatz Luca, Zumbühl Andrin, Stalder Nico, Kuster Marc, Carney Solomon, Howald Sandro, Schneuwly Nicolas, Lehmann David. – Gunzwil: König Moses, Martin Luca, Furrer André, Rogger Marco, Roth Luca, Dominé Fabian, Kronenberg Philippe, Fleischli Thimo, Ramundo Elia, Terzimustafic Ibrahim, Nurmi Matias. – Verwarnungen: 15. Marco Rogger, 39. Fabian Dominé, 43. Philippe Kronenberg, 47. Matias Nurmi, 49. Simo Vasic.

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 10 Spiele/22 Punkte (28:12). 2. FC Schattdorf 11/22 (22:16), 3. FC Hochdorf 11/22 (30:15), 4. SC Emmen 10/20 (23:13), 5. FC Littau 10/19 (19:11), 6. FC Sempach 10/17 (15:10), 7. Luzerner SC 10/15 (19:17), 8. SC Cham II 10/14 (23:20), 9. FC Stans 9/13 (20:16), 10. FC Entlebuch 9/12 (13:17), 11. FC Gunzwil 11/11 (19:27), 12. FC Altdorf 10/10 (13:24), 13. SC Obergeissenstein 10/8 (10:24), 14. FC Sursee 11/0 (4:36).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2020 07:02 Uhr.

Alle Details zur 2. Liga finden Sie auf der Seite des IFV.