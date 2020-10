3. LIGA, GRUPPE 1: Deutlicher 5:2-Erfolg für Dietwil gegen Olympique Lucerne Dietwil behielt im Spiel gegen Olympique Lucerne am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:2.

(chm)

Olympique Lucerne erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Mirzet Jusovic ging das Team in der 2. Minute in Führung. Der Ausgleich für Dietwil fiel in der 23. Minute (Ilir Mani).

Danach drehte Dietwil auf. Das Team schoss ab der 28. Minute noch vier weitere Tore, während Olympique Lucerne ein Tor gelang (zum 2:3 (53. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Dietwil waren: Kevin Nzita (2 Treffer), Ilir Mani (2 Treffer) und Neves Colaco Tiago Alexandre (1 Treffer). Die Torschützen für Olympique Lucerne waren: Mirzet Jusovic und Bujar Reka.

Bei Dietwil erhielten Denis Konjevic (49.), Moura Pereira Luis Alberto (61.) und Nabil dos Anjos Marcelo Augusto (75.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Olympique Lucerne für Valbon Neziri (75.) und Yannic Aregger (76.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Dietwil eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Dietwil die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Olympique Lucerne ein relativ häufiges Phänomen. Die total 22 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Dietwil. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 9. Dietwil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Dietwil geht es auf fremdem Terrain gegen SK Root (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 25. Oktober statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Für Olympique Lucerne hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Für Olympique Lucerne war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Olympique Lucerne verlor zudem erstmals zuhause.

Olympique Lucerne spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Steinhausen (Platz 10). Diese Begegnung findet am Dienstag (20. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Dietwil - Olympique Lucerne 5:2 (2:1) - Schadhölzli, Dietwil – Tore: 2. Mirzet Jusovic (Penalty) 0:1.23. Ilir Mani 1:1. 28. Kevin Nzita 2:1. 48. Ilir Mani 3:1. 53. Bujar Reka 3:2. 76. Neves Colaco Tiago Alexandre 4:2. 92. Kevin Nzita 5:2. – Dietwil: Sjardijn Jory, Mennel Noah, Bär Vincent, Neves Colaco Tiago Alexandre, Moura Pereira Luis Alberto, Mani Ilir, Kaufmann Joël, Bucher Noah, Goncalves Lopes Francisco, Konjevic Denis, Nzita Kevin. – Olympique Lucerne: Iolli Stefano, Fuchs Ivo, Pavlovic Milivoje, Neziri Valbon, Selimi Arsim, Krasniqi Dardan, Aregger Yannic, Jusovic Mirzet, Nikaj Astrit, Elezi Valon, Music Dursum. – Verwarnungen: 49. Denis Konjevic, 61. Moura Pereira Luis Alberto, 75. Nabil dos Anjos Marcelo Augusto, 75. Valbon Neziri, 76. Yannic Aregger.

Tabelle: 1. FC Sins 9 Spiele/24 Punkte (36:10). 2. Zug 94 II 9/22 (31:15), 3. FC Baar 1 8/19 (44:11), 4. FC Hünenberg I 9/15 (30:14), 5. SK Root 8/13 (17:15), 6. FC Muotathal 9/12 (18:21), 7. Olympique Lucerne 8/11 (16:22), 8. FC Ibach II 8/10 (16:18), 9. FC Dietwil 9/10 (16:26), 10. SC Steinhausen 7/9 (19:19), 11. FC Küssnacht 2 9/1 (8:39), 12. Weggiser SC 9/0 (4:45).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.10.2020 21:25 Uhr.