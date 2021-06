3. Liga, Gruppe 2 Alpnach holt gegen Hildisrieden ersten Saisonsieg – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Erster Saisonsieg für Alpnach: Die Mannschaft hat am Freitag zuhause beim 2:1 gegen Hildisrieden zum ersten Mal drei Punkte geholt.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 20 Minuten: Das Skore eröffnete Florin Hellmüller in der 50. Minute. Er traf für Alpnach zum 1:0. Marco Imfeld erhöhte in der 53. Minute zur 2:0-Führung für Alpnach. Hildisrieden kam in der 70. Minute noch auf 1:2 heran, als Silas Gumann traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hildisrieden für Riccardo Strazzella (54.), Roelvis Contreras (60.) und Simon Bosshard (89.). Keine einzige Karte erhielt Alpnach.

Alpnach gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Der erste Sieg der Saison für Alpnach folgt nach acht Niederlagen und zwei Unentschieden. Alpnach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Alpnach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Durch die Niederlage wird Hildisrieden ans Tabellenende durchgereicht. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei drei Punkten Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Hildisrieden hat bisher einmal gewonnen und zehnmal verloren.

Für Hildisrieden ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Alpnach - Hildisrieder SV 2:1 (0:0) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 50. Florin Hellmüller 1:0. 53. Marco Imfeld 2:0. 70. Silas Gumann 2:1. – Alpnach: Fabrice Schelbert, Sven Burch, Alex Dillier, Janick Wetterwald, Florin Hellmüller, Arber Mala, Patrik Bucher, Lino Lötscher, Marco Imfeld, Adrian Sägesser, Matteo Costa. – Hildisrieden: Diego Heller, Joel Jost, Marcel Müller, Manuel Estermann, Marcel Schmid, Simon Ruckli, Joel Krieger, Marcel Wiederkehr, Jonas Villiger, Riccardo Strazzella, Roelvis Contreras. – Verwarnungen: 54. Riccardo Strazzella, 60. Roelvis Contreras, 89. Simon Bosshard.

Tabelle: 1. FC Rothenburg 21 Spiele/27 Punkte (34:18). 2. FC Ebikon I 21/22 (29:16), 3. ESC Erstfeld 21/20 (26:19), 4. SC Buochs 22/18 (20:25), 5. FC Horw 21/17 (31:17), 6. FC Küssnacht 1 21/17 (24:12), 7. FC Hitzkirch 21/16 (27:22), 8. FC Meggen 22/12 (22:26), 9. FC Hergiswil II 21/10 (20:36), 10. FC Adligenswil 21/8 (17:25), 11. FC Alpnach 22/5 (13:22), 12. Hildisrieder SV 22/3 (11:36).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2021 08:22 Uhr.