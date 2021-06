3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Rothenburg gegen Meggen Rothenburg setzt seine Siegesserie auch gegen Meggen fort. Das 4:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Meggen ging zunächst in der 6. Minute in Führung, als Fabio Piattini zum 1:0 traf. In der 19. Minute gelang Rothenburg jedoch durch Pascal Zimmermann der Ausgleich. Das Tor von Pietro Di Berardino in der 25. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Rothenburg.

Rothenburg baute seine Führung in der 30. Minute (Matteo Di Berardino) weiter aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yves Zurkirchen in der 33. Minute, als er für Rothenburg zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Christian Bakombi von Meggen erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Unverändert liegt Rothenburg nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 21 Spielen hat das Team 27 Punkte. Rothenburg hat bisher neunmal gewonnen und einmal verloren.

Rothenburg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Horw (Platz 5). Das Spiel findet am 19. Juni statt (18.30 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Für Meggen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Meggen hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Meggen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Meggen - FC Rothenburg 1:4 (1:4) - Hofmatt, Meggen – Tore: 6. Fabio Piattini 1:0. 19. Pascal Zimmermann (Penalty) 1:1.25. Pietro Di Berardino 1:2. 30. Matteo Di Berardino 1:3. 33. Yves Zurkirchen 1:4. – Meggen: Burhan Dugan, Cäsar Grüter, Michael Maeder, Fabio Piattini, Maurin Harsch, Samir Ademovic, Marco Kistler, Sascha Tossut, Fabio Brunner, Roger Affolter, Benjamin Arbia. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Nino Kiser, Norman Williner, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Yves Zurkirchen, Davide Di Berardino, Pascal Zimmermann, Adrian Fries, Pietro Di Berardino, Matteo Di Berardino. – Verwarnungen: 65. Christian Bakombi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Meggen - FC Rothenburg 1:4, Hildisrieder SV - FC Hergiswil II 3:2

Tabelle: 1. FC Rothenburg 21 Spiele/27 Punkte (34:18). 2. FC Ebikon I 21/22 (29:16), 3. ESC Erstfeld 21/20 (26:19), 4. SC Buochs 22/18 (20:25), 5. FC Horw 21/17 (31:17), 6. FC Küssnacht 1 21/17 (24:12), 7. FC Hitzkirch 21/16 (27:22), 8. FC Meggen 22/12 (22:26), 9. FC Hergiswil II 21/10 (20:36), 10. FC Adligenswil 21/8 (17:25), 11. Hildisrieder SV 21/3 (10:34), 12. FC Alpnach 21/2 (11:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2021 18:44 Uhr.