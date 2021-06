3. Liga, Gruppe 2 Erstmals drei Punkte für Hildisrieden bei Sieg gegen Hergiswil – Riccardo Strazzella trifft spät zum Sieg Endlich ist soweit: Hildisrieden hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Hergiswil gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Hildisrieden das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Riccardo Strazzella.

Zum Auftakt der Partie hatte Fidele Fernandez Nsegue sein Team in der 26. Minute in Führung geschossen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 32, als Roelvis Contreras für Hildisrieden erfolgreich war. Raymond Wicki brachte Hildisrieden 2:1 in Führung (54. Minute). Dion Schmid glich in der 76. Minute für Hergiswil aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hildisrieden für Adrian Ineichen (80.) und Roelvis Contreras (90.). Hergiswil blieb ohne Karte.

Kellerduell für Hildisrieden

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Hildisrieden mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Der erste Sieg der Saison für Hildisrieden folgt nach neun Niederlagen.

Hildisrieden trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Alpnach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 18. Juni statt (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Für Hergiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Hergiswil hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hergiswil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ebikon I. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Juni (20.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Telegramm: Hildisrieder SV - FC Hergiswil II 3:2 (1:1) - Raiffeisen – Tore: 26. Fidele Fernandez Nsegue 0:1. 32. Roelvis Contreras 1:1. 54. Raymond Wicki 2:1. 76. Dion Schmid 2:2. 85. Riccardo Strazzella 3:2. – Hildisrieden: Diego Heller, Silvan Ineichen, Marcel Müller, Manuel Estermann, Joel Jost, Roelvis Contreras, Silas Gumann, Marcel Wiederkehr, Kilian Burkart, Raymond Wicki, Adrian Ineichen. – Hergiswil: Jari Stadler, Abel Haileab, Marco Erni, Patrick Kaiser, Basil Zgraggen, Nils Furrer, Dion Schmid, Florian Durrer, Jonah Kasper, Fidele Fernandez Nsegue, Norman Blättler. – Verwarnungen: 80. Adrian Ineichen, 90. Roelvis Contreras.

Tabelle: 1. FC Rothenburg 21 Spiele/27 Punkte (34:18). 2. FC Ebikon I 21/22 (29:16), 3. ESC Erstfeld 21/20 (26:19), 4. SC Buochs 22/18 (20:25), 5. FC Horw 21/17 (31:17), 6. FC Küssnacht 1 21/17 (24:12), 7. FC Hitzkirch 21/16 (27:22), 8. FC Meggen 22/12 (22:26), 9. FC Hergiswil II 21/10 (20:36), 10. FC Adligenswil 21/8 (17:25), 11. Hildisrieder SV 21/3 (10:34), 12. FC Alpnach 21/2 (11:21).

