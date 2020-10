3. LIGA, GRUPPE 2: Penaltytor bringt Alpnach Unentschieden gegen Horw 2:2 lautet das Resultat zwischen Alpnach und Horw. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Zweimal ging Horw in Führung. Doch Alpnach schaffte jeweils den Ausgleich.

Den Auftakt machte Leandro Bezzola, der in der 8. Minute für Horw zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Valentin Blättler durch seinen Treffer für Alpnach in der 28. Minute her. Fabio Lötscher erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Horw. Für den Ausgleich für Alpnach zum 2:2 sorgte in der 50. Minute Pascal Gesseney.

Bei Alpnach erhielten Matteo Costa (56.) und Valentin Blättler (70.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Horw für Leandro Bezzola (68.) und Gazmend Rexhaj (90.).

Keine Änderung in der Tabelle für Alpnach: Das Team liegt mit zwei Punkten auf Rang 11. Alpnach hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Sieben Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Alpnach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team ESC Erstfeld. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Nach dem Unentschieden büsst Horw in der Tabelle ein und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Horw hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Horw spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Hitzkirch (Platz 4). Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Alpnach - FC Horw 2:2 (1:2) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 8. Leandro Bezzola 0:1. 28. Valentin Blättler 1:1. 30. Fabio Lötscher 1:2. 50. Pascal Gesseney (Penalty) 2:2. – Alpnach: Näpflin Thomas, Wallimann Nico, Gesseney Pascal, Küng Cédric, Lötscher Lino, Hellmüller Florin, Bucher Patrik, Dillier Alex, Wallimann Janik, Costa Matteo, Blättler Valentin. – Horw: Mühlebach Yves, Kaufmann Severin, Suter Marco, Gut Severin, Bezzola Leandro, Kaufmann Nico, Blum Daniel, Von Holzen David, Schmid Timo, Lötscher Fabio, Vögtli Adrian. – Verwarnungen: 56. Matteo Costa, 68. Leandro Bezzola, 70. Valentin Blättler, 90. Gazmend Rexhaj.

Tabelle: 1. FC Rothenburg 8 Spiele/21 Punkte (26:15). 2. FC Ebikon I 9/21 (29:16), 3. ESC Erstfeld 8/17 (22:13), 4. FC Hitzkirch 9/16 (25:17), 5. FC Küssnacht 1 9/16 (24:12), 6. FC Horw 9/14 (26:15), 7. FC Meggen 9/12 (20:20), 8. SC Buochs 9/12 (14:21), 9. FC Adligenswil 8/8 (12:17), 10. FC Hergiswil II 8/7 (13:31), 11. FC Alpnach 9/2 (10:19), 12. Hildisrieder SV 9/0 (7:32).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 10:46 Uhr.