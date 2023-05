4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Aaron Milone führt Steinhausen mit drei Toren zum Sieg gegen Baar Sieg für Steinhausen: Gegen Baar gewinnt das Team am Samstag zuhause 7:4.

Baar war einmal in Führung, und zwar in der 25. Minute, als Nuno Miguel Ribeiro Marques zum Zwischenstand von 2:1 traf. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 31. Minute, als Leonat Hoxha für Steinhausen traf.

Danach drehte Steinhausen auf. Das Team schoss ab der 35. Minute noch fünf weitere Tore, während Baar noch zwei Treffer gelangen (zum 3:7 (72. Minute) und 4:7 (86. Minute)). Der Endstand lautete 7:4.

Matchwinner für Steinhausen war Aaron Milone, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Steinhausen waren: Ryan Price (2 Treffer), Leonat Hoxha (1 Treffer) und Enis Kurtaran (1 Treffe.) bei Baar schoss Alexander Arias Pena gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Baar waren: Nuno Miguel Ribeiro Marques (1 Treffer) und Endrit Morina (1 Treffer).

Bei Steinhausen sah Aitor Gonzalez Gomez Gomez (71.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Baar erhielten Marco Fernandes Martins (44.), Endrit Morina (56.) und Fatelind Isufi (64.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Steinhausen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 19 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Baar ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.2 (Rang 10).

Steinhausen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 5. Steinhausen hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Steinhausen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Rotkreuz II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Baar verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Baar hat bisher nur verloren, nämlich fünfmal.

Für Baar geht es zuhause gegen SC Cham III (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 3. Juni statt (19.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Baar 2 7:4 (4:2) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 2. Enis Kurtaran 1:0. 10. Endrit Morina 1:1. 25. Nuno Miguel Ribeiro Marques 1:2. 31. Leonat Hoxha 2:2. 35. Ryan Price 3:2. 40. Aaron Milone 4:2. 52. Ryan Price 5:2. 56. Aaron Milone 6:2. 64. Aaron Milone 7:2. 72. Alexander Arias Pena (Penalty) 7:3.86. Alexander Arias Pena 7:4. – Steinhausen: Daniel Filipe Vicente Duarte, Arbër Hoxha, Demir Cerovac, Leonat Hoxha, Cyrill Hofer, Ante Brekalo, Enis Kurtaran, Kristian Kovac, Aitor Gonzalez Gomez Gomez, Aaron Milone, Ryan Price. – Baar: Botan Özdemir, Ramon Grüter, Fatelind Isufi, Adin Gutic, Marco Fernandes Martins, Endrit Morina, Erti Krasniqi, Dino Simic, Arbnor Hoti, Nuno Miguel Ribeiro Marques, Mike Meuli. – Verwarnungen: 44. Marco Fernandes Martins, 56. Endrit Morina, 64. Fatelind Isufi – Ausschluss: 71. Aitor Gonzalez Gomez Gomez.

