3. Liga, Gruppe 2 Adligenswil gewinnt klar gegen Kickers Adligenswil behielt im Spiel gegen Kickers am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Adligenswil ging in der 3. Spielminute durch Mario Mächler in Führung, ehe Kickers in der 26. Minute (Patrick Cerveira Nogueira) der Ausgleich gelang. Silvan Zeller brachte Adligenswil 2:1 in Führung (45. Minute).

In der 58. Minute baute Philipp Hoffmann den Vorsprung für Adligenswil auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Dominique Lottenbach, der in der 84. Minute die Führung für Adligenswil auf 4:1 ausbaute.

Adligenswil kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Kickers, nämlich für Patrick Cerveira Nogueira (36.).

Adligenswil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 37 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Adligenswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 6. Adligenswil hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Adligenswil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gunzwil. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 9. Kickers hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kickers trifft im nächsten Spiel daheim auf SC Buochs (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (19.30 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Kickers Luzern 4:1 (2:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 3. Mario Mächler 1:0. 26. Patrick Cerveira Nogueira 1:1. 45. Silvan Zeller 2:1. 58. Philipp Hoffmann 3:1. 84. Dominique Lottenbach 4:1. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Dario Sieber, Lionel Schmidig, Ivo Lombriser, Reto Mattmann, Raphael Gutzwiller, Robin Mach, Silvan Zeller, Philipp Hoffmann, Mario Mächler, Luc Zimmermann. – Kickers: Andriu Cavelti, Aurel Glatt, Fitim Halili, Yonas Kidane, Mithulan Rasakumar, Gazmend Rama, Sven Gehrig, Jan Fischer, Lucca Rusconi, Thierry Gloor, Patrick Cerveira Nogueira. – Verwarnungen: 7. Lionel Schmidig, 35. Raphael Gutzwiller, 36. Patrick Cerveira Nogueira, 86. Silvan Zeller, 90. Ben Ochsenbein.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 14:27 Uhr.