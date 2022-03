3. Liga, Gruppe 2 Adligenswil gewinnt klar gegen Root – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Adligenswil: Gegen Root gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:3.

Das Skore eröffnete Dominique Lottenbach in der 12. Minute. Er traf für Adligenswil zum 1:0. Jan Schenk glich in der 18. Minute für Root aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Ben Ochsenbein in der 35. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Adligenswil.

Zum Ausgleich für Root traf Claudio Strebel in der 56. Minute. Dominique Lottenbach traf in der 71. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Adligenswil. Mit seinem Tor in der 84. Minute brachte Luc Zimmermann Adligenswil mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Michael Wigger sorgte in der 87. Minute für Root für den Anschlusstreffer zum 3:4. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Adligenswil stellte Luc Zimmermann in Minute 88 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mario Mächler in der 91. Minute, als er für Adligenswil zum 6:3 traf.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Root gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Adligenswil für Joshua Von Rotz (78.), Lionel Schmidig (83.) und Luc Zimmermann (91.).

In seiner Gruppe hat Adligenswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.1 Mal pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Adligenswil. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Adligenswil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Adligenswil geht es daheim gegen FC Hitzkirch (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. April (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Nach der Niederlage büsst Root einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Root erstmals wieder. Root verlor zudem erstmals zuhause.

Für Root geht es daheim gegen SC Buochs (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Adligenswil - SK Root 6:3 (2:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 12. Dominique Lottenbach 1:0. 18. Jan Schenk 1:1. 35. Ben Ochsenbein 2:1. 56. Claudio Strebel 2:2. 71. Dominique Lottenbach 3:2. 84. Luc Zimmermann 4:2. 87. Michael Wigger 4:3. 88. Luc Zimmermann 5:3. 91. Mario Mächler 6:3. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Oliver Abbà, Lionel Schmidig, Moritz Hirt, Reto Mattmann, Ivo Lombriser, Silvan Zeller, Robin Mach, Philipp Hoffmann, Ben Ochsenbein, Dominique Lottenbach. – Root: David Meier, Patrik Wymann, Pascal Christen, Adriano Confortola, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Robin Krummenacher, Ben Meierhans, Stefan Theiler, Franco Ineichen, Jan Schenk, Dukagjin Radi. – Verwarnungen: 59. Pascal Christen, 73. Claudio Strebel, 78. Joshua Von Rotz, 83. Lionel Schmidig, 90. Adriano Confortola, 91. Luc Zimmermann, 91. David Meier, 92. Mladen Milojicic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

