3. Liga, Gruppe 2 Adligenswil und Hildisrieden holen sich ersten Punkt bei Unentschieden Adligenswil und Hildisrieden trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 2:2-Unentschieden.

(chm)

Zweimal legte Hildisrieden vor, zweimal glich Adligenswil aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Den Auftakt machte Raymond Wicki, der in der 38. Minute für Hildisrieden zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 56. Minute, als Jamie Kidel für Adligenswil traf. Edmond Ibra traf in der 68. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Hildisrieden. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade sieben Minuten später. Für Adligenswil traf Philipp Hoffmann (75.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hildisrieden für Edmond Ibra (75.) und Erlin Thaqi (75.). Die einzige gelbe Karte bei Adligenswil erhielt: Louis Felder (23.)

Adligenswil liegt nach Spiel 2 auf Rang 10. Adligenswil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Malters (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Oberei, Malters).

Nach dem zweiten Spiel steht Hildisrieden auf dem elften Rang. Mit dem fünftplatzierten FC Küssnacht a/R 1 kriegt es Hildisrieden als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Raiffeisen).

Telegramm: FC Adligenswil - Hildisrieder SV 2:2 (0:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 38. Raymond Wicki 0:1. 56. Jamie Kidel 1:1. 68. Edmond Ibra 1:2. 75. Philipp Hoffmann 2:2. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Raphael Gutzwiller, Reto Mattmann, Lionel Schmidig, Sarankan Kandiah, Andri Duss, Silvan Zeller, Dominique Lottenbach, Louis Felder, Jamie Kidel, Philipp Hoffmann. – Hildisrieden: Jim Bischof, Silvan Ineichen, Mikel Ibra, Mattia Hüsler, Marcel Schmid, Roelvis Contreras, Erlin Thaqi, Joel Estermann, Joel Krieger, Raffael Ruckli, Raymond Wicki. – Verwarnungen: 23. Louis Felder, 75. Edmond Ibra, 75. Erlin Thaqi.

