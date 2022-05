Frauen 2. Liga Adligenswil und Stans spielen Remis Je ein Punkt für Adligenswil und Stans: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Adligenswil geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 70. Minute doch noch einen Punkt.

Stans ging durch Lena Marzohl in der 6. Minute 1:0 in Führung. Schon in der 10. Minute glich Adligenswil jedoch wieder aus. Erfolgreich war Jana Fleischli. Die zweite Führung für Stans - nach dem Tor von Lena Marzohl (62.) - hielt ebenfalls nur kurze Zeit. Matilda Schmidli glich schon [[n]] Minuten später wieder zum 2:2-Schlussresultat aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Julia Küher von Adligenswil erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden liegt Adligenswil neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Adligenswil hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Luzern Frauen 2 kriegt es Adligenswil im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Stans ging als Tabellenführer in das Spiel. Diese Position hat das Team mit dem Unentschieden verloren. 41 Punkte bedeuten Rang 2. Stans hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Stans bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SK Root. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Adligenswil - SG Stans-Engelberg 2:2 (1:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 6. Lena Marzohl 0:1. 10. Jana Fleischli 1:1. 62. Lena Marzohl 1:2. 70. Matilda Schmidli 2:2. – Adligenswil: Aline Ach, Vivienne Bucher, Alina Procacci, Gina Rast, Alina Prudente, Matilda Schmidli, Julia Küher, Milena Betschart, Noelja Bättig, Ramona Imhof, Jana Fleischli. – Stans: Leandra Litschi, Michelle Gmünder, Daniela Barmettler, Anja Odermatt, Eva Spieler, Manuela Amstad, Denise Baumann, Lea Lenherr, Corina Fedier, Lena Marzohl, Katrin Mathis. – Verwarnungen: 75. Julia Küher.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 11:00 Uhr.