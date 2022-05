2. Liga Aegeri gewinnt deutlich gegen Hochdorf Aegeri behielt im Spiel gegen Hochdorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Jonas Müller erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Aegeri. Alexander Srdic sorgte in der 80. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Aegeri. Jonas Müller baute in der 81. Minute die Führung für Aegeri weiter aus (3:0). Mario Qunaj schoss das 4:0 (84. Minute) für Aegeri und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hochdorf erhielten Christian Hofmann (32.) und Raphael Wildisen (48.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Aegeri erhielt: Josip Bosnjak (76.)

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Aegeri. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Aegeri hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Aegeri geht es zuhause gegen FC Altdorf (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Hochdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 8. Hochdorf hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Hochdorf tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Cham II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (14.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Aegeri 0:4 (0:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 36. Jonas Müller 0:1. 80. Alexander Srdic 0:2. 81. Jonas Müller 0:3. 84. Mario Qunaj 0:4. – Hochdorf: Roman Feer, Christian Hofmann, Brian Közle, Marco Schürch, Dave Gehrig, Timon Bieri, Arnel Mehicic, Levin Weibel, Sandro Frischkopf, Roger Haldi, Raphael Wildisen. – Aegeri: Orlando Gyr, Elmar Lüönd, Roman Blättler, Marco Schwarzenberger, Dusan Ilic, Jonas Müller, Kristijan Ramljak, Neil Rogenmoser, Aleksandar Tasic, Cristiano Rodrigues, Alexander Srdic. – Verwarnungen: 32. Christian Hofmann, 48. Raphael Wildisen, 76. Josip Bosnjak.

