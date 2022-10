2. Liga Aegeri gewinnt deutlich gegen Luzerner SC Aegeri gewinnt am Sonntag zuhause gegen Luzerner SC 3:0.

(chm)

Mario Qunaj traf in der 37. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Aegeri. In der 48. Minute baute Nikola Bozic den Vorsprung für Aegeri auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Veljko Jovkovic in der 80. Minute, als er für Aegeri zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Luzerner SC sah Samuel Rodrigues Esteves (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Samuel Rodrigues Esteves (20.), Dardan Krasniqi (70.) und Ivan Procopio (84.). Bei Aegeri erhielten Rade Petkovic (67.) und Alexander Srdic (88.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Aegeri zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 2).

Aegeri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 5. Aegeri hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aegeri auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schattdorf. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Nach der Niederlage büsst Luzerner SC einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 8. Luzerner SC hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Luzerner SC spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Horw (Platz 6). Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Aegeri 1 - Luzerner SC 3:0 (2:0) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 37. Mario Qunaj 1:0. 48. Nikola Bozic 2:0. 80. Veljko Jovkovic (Penalty) 3:0. – Aegeri: Dragan Dunjic, Roman Blättler, Kristijan Ramljak, Mario Qunaj, Ivan Ott, Veljko Jovkovic, Sandro Meier, Neil Rogenmoser, Jonas Müller, Nikola Bozic, Alexander Srdic. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Erdem Yalcin, Ivan Procopio, Gurbet Huruglica, Emanuel Berisa, Andrej Weickert, Andreas Ademi, Samuel Rodrigues Esteves, Eduard Qupi, Arben Balaj, Fatlind Elshani. – Verwarnungen: 20. Samuel Rodrigues Esteves, 67. Rade Petkovic, 70. Dardan Krasniqi, 84. Ivan Procopio, 88. Alexander Srdic – Ausschluss: 83. Samuel Rodrigues Esteves.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

