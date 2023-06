4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Aegeri gewinnt klar gegen Cham Aegeri gewinnt am Sonntag auswärts gegen Cham 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Patrick Elsener für Aegeri. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Ramon Nussbaumer erhöhte in der 23. Minute zur 2:0-Führung für Aegeri. Aegeri erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Lars Müller weiter auf 3:0.

In der 66. Minute verkleinerte Lars Gamper den Rückstand von Cham auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Robin Bruhin, der in der 67. Minute die Führung für Aegeri auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Cham kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 8).

Keine Änderung in der Tabelle für Aegeri: Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 5. Für Aegeri ist es der zweite Sieg in Serie. Aegeri konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Aegeri zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Ibach II (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Juni (18.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Cham hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 7. Cham hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Cham tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Rotkreuz II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Telegramm: SC Cham III - FC Aegeri 2 1:4 (0:3) - Eizmoos, Cham – Tore: 5. Patrick Elsener 0:1. 23. Ramon Nussbaumer 0:2. 33. Lars Müller 0:3. 66. Lars Gamper 1:3. 67. Robin Bruhin 1:4. – Cham: Patrick Meier, Sven Schrag, Philip Domeisen, Lorenz Hahne, Nicolas Aregger, Jérôme Kläfiger, Manuel Grepper, Noel Burkart, Tobias Suter, Denny Kritzmann, Pascal Müller. – Aegeri: Fabio Elsener, Sandro Wipfli, Mihailo Bukvic, Tobias Lüde, Dario Schuler, Patrick Elsener, Michele Meier, Lennart van Kuijk, Lars Müller, Ramon Nussbaumer, Robin Bruhin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

