2. Liga Aegeri und Obergeissenstein teilen sich Punkte 1:1 lautet das Resultat zwischen Aegeri und Obergeissenstein. Die Teams teilen sich die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Aegeri die Führung. Torschütze in der 15. Minute war Michael Stalder. Den Ausgleich erzielte Mario Qunaj in der 47. Minute.

Bei Aegeri erhielten Vullnet Ukaj (26.) und Diego Blasi (34.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Obergeissenstein für Aidan Uebelmann (37.) und Samuel Stalder (43.).

In der Abwehr gehört Aegeri zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Aegeri unverändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 12. Aegeri hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Sins I kriegt es Aegeri im nächsten Spiel in einem Heimspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 12. März statt (14.30 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Der eine gewonnene Punkt hat für Obergeissenstein nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (zwölf Punkte). Obergeissenstein hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Horw kriegt es Obergeissenstein als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 11. März statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Aegeri 1 - SC Obergeissenstein 1:1 (0:1) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 15. Michael Stalder 0:1. 47. Mario Qunaj 1:1. – Aegeri: Vullnet Ukaj, Elmar Lüönd, Marco Schwarzenberger, Kristijan Ramljak, Dario Iten, Josip Bosnjak, Adnan Becirbasic, Sandro Meier, Nikola Bozic, Mario Qunaj, Diego Blasi. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Reto Albisser, Lucas Caluori, Christian Mutter, Santiago Mozzatti, Samuel Stalder, Marc Wattenberg, Michael Stalder, Miro Bassi, Aidan Uebelmann, Nick Illi. – Verwarnungen: 26. Vullnet Ukaj, 34. Diego Blasi, 37. Aidan Uebelmann, 43. Samuel Stalder.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.11.2022 18:00 Uhr.

