4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Alpnach bezwingt Kriens – Cyrill Bucher trifft zum Sieg Sieg für Alpnach: Gegen Kriens gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 15 Minuten: Den Auftakt machte Cyrill Bucher, der in der 8. Minute für Alpnach zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 18, als Nando Huber für Kriens erfolgreich war. In der 23. Minute schoss Cyrill Bucher Alpnach in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Alpnach erhielt: Maximiano Chaves Costa (92.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Kriens, Pal Prenqi (89.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Alpnach zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Alpnach unverändert. Zwölf Punkte bedeuten Rang 2. Alpnach hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Für Alpnach geht es auswärts gegen FC Schattdorf (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 20. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Mit der Niederlage rückt Kriens in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 5. Kriens hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kriens tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Menzingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Alpnach a - SC Kriens III 2:1 (2:1) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 8. Cyrill Bucher 1:0. 18. Nando Huber 1:1. 23. Cyrill Bucher 2:1. – Alpnach: Thomas Näpflin, Joël Baumeler, Janick Wetterwald, Daniele Marras, Kevin Blättler, Florian Durrer, Nico Wallimann, Lino Lötscher, Kilian Bittel, Cyrill Bucher, Dominik Kurmann. – Kriens: Miro Chollet, Micha Ottiger, Dominik Gabler, Pedro Gonzalez Torres, Abel Tsegay, Nando Huber, Marc Landolt, Fatos Haxhija, Linus Schaffenrath, Janishan Reginold, Michael Renggli. – Verwarnungen: 89. Pal Prenqi, 92. Maximiano Chaves Costa.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Tabelle

