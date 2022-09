4. Liga, Gruppe 3 Alpnach gewinnt deutlich gegen Luzern Alpnach gewinnt am Samstag auswärts gegen Luzern 4:0.

(chm)

Kilian Bittel brachte Alpnach 1:0 in Führung (37. Minute). Kevin Stadelmann sorgte in der 44. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Alpnach. Janick Wetterwald baute in der 54. Minute die Führung für Alpnach weiter aus (3:0). Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Kevin Blättler schoss das 4:0 (62. Minute) für Alpnach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Johannes Krapp von Luzern erhielt in der 27. Minute die gelbe Karte.

Alpnach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 8 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Luzern kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.7 (Rang 9).

In der Tabelle verbessert sich Alpnach von Rang 5 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Alpnach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Alpnach geht es zuhause gegen FC Hergiswil II (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (16.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Luzern rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat null Punkte. Luzern hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel kriegt es Luzern auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Horw. Die Partie findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Luzern - FC Alpnach a 0:4 (0:2) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 37. Kilian Bittel 0:1. 44. Kevin Stadelmann 0:2. 54. Janick Wetterwald (Penalty) 0:3.62. Kevin Blättler 0:4. – Luzern: Severin Wechsler, Philip Künzli, Philipp Schäfer, Johannes Krapp, Dino Lissoni, Florian Töpfl, Zeno Hürlimann, David Schmidig, Julian Ferrante, Yasin Uzun. – Alpnach: Manuel Bittel, Joël Baumeler, Kevin Blättler, Janick Wetterwald, Matteo Barmettler, Kilian Bittel, Patrik Bucher, Arber Mala, Peter Gämperle, Valentin Blättler, Kevin Stadelmann. – Verwarnungen: 27. Johannes Krapp.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 22:45 Uhr.

