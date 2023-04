4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Alpnach gewinnt klar gegen Luzern Alpnach gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Luzern 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Alpnach fielen in nur 17 Minuten: In der 58. Minute war es an Kevin Blättler, Alpnach 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Alpnach stellte Cyrill Bucher in Minute 67 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Kilian Bittel, der in der 75. Minute die Führung für Alpnach auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Alpnach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Als nächstes trifft Alpnach auswärts mit SC Goldau III (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 22. April statt (20.15 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Luzern liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Für Luzern geht es daheim gegen SC Menzingen (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Alpnach a - FC Luzern 3:0 (0:0) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 58. Kevin Blättler 1:0. 67. Cyrill Bucher 2:0. 75. Kilian Bittel 3:0. – Alpnach: Nico Odermatt, Matteo Barmettler, Kevin Blättler, Janick Wetterwald, Joël Baumeler, Nico Wallimann, Lino Lötscher, Kilian Bittel, Dominik Kurmann, Cyrill Bucher, Valentin Blättler. – Luzern: Michael Meyer, Dino Lissoni, Joshua Wölfle, Philipp Schäfer, Florian Aregger, Luca Bumann, Markus Kötter, Florian Töpfl, Oliver Gut, Dennis Strutz, Andrin Albrecht. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2023 07:52 Uhr.