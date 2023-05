Frauen 3. Liga Alpnach holt sich drei Punkte gegen Schattdorf Alpnach gewinnt am Samstag zuhause gegen Schattdorf 4:3.

(chm)

Anninja Durrer Müller eröffnete in der 8. Minute das Skore, als sie für Alpnach das 1:0 markierte. Alpnach baute die Führung in der 15. Minute (Carmen Rauser) weiter aus (2:0). Rebecca Lussi baute in der 16. Minute die Führung für Alpnach weiter aus (3:0).

Julie Gisler (36. Minute) liess Schattdorf auf 1:3 herankommen. Alpnach erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Rebecca Lussi weiter auf 4:1. In der 49. Minute verkleinerte Julie Gisler den Rückstand von Schattdorf auf 2:4. Mit einem weiteren Tor nur zwei Minuten später brachte Julie Gisler Schattdorf auf ein Tor heran.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Alpnach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Schattdorf ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 49 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 10).

Alpnach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 6. Alpnach hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Alpnach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Alpnach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ascona (Platz 4). Die Partie findet am 20. Mai statt (19.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Schattdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Schattdorf geht es auswärts gegen SC Cham (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 21. Mai statt (12.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: SG Obwalden - Team Uri Frauen II 4:3 (4:1) - Seefeld, Sarnen – Tore: 8. Anninja Durrer Müller 1:0. 15. Carmen Rauser 2:0. 16. Rebecca Lussi 3:0. 36. Julie Gisler 3:1. 42. Rebecca Lussi 4:1. 49. Julie Gisler 4:2. 51. Julie Gisler 4:3. – Alpnach: Julia Bieri, Rahel Ettlin, Laura Arnold, Fabienne Arnold, Jessica Bucher, Anninja Durrer Müller, Paula Jung, Flavia Lussi, Christina Gasser, Carmen Rauser, Rebecca Lussi. – Schattdorf: Tabea Gisler, Lara Muoser, Miren Brand, Fabia Manz, Lisa Furrer, Géraldine Fedier, Julia Jauch, Natascha Betschart, Julie Gisler, Lynn Gnos, Alina Bissig. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 22:21 Uhr.