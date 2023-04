4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Alpnach mit drei Punkten auswärts gegen Goldau – Cyrill Bucher mit Last-Minute-Treffer Alpnach gewinnt am Samstag auswärts gegen Goldau 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Alpnach das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Cyrill Bucher.

In der 20. Minute hatte Nicholas Henseler zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 50. Minute, als Kilian Bittel für Alpnach traf. Kilian Bittel war es auch, der in der 75. Minute die 2:1-Führung für Alpnach herstellte. In der 85. Minute traf Dusan Simic für Goldau zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabian Marty von Goldau erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Alpnach auf dem ersten Rang. Alpnach spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sarnen (Rang 9). Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Nach dem zweiten Spiel steht Goldau auf dem siebten Rang. Goldau tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Menzingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.15 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: SC Goldau III - FC Alpnach a 2:3 (1:0) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 20. Nicholas Henseler 1:0. 50. Kilian Bittel 1:1. 75. Kilian Bittel 1:2. 85. Dusan Simic 2:2. 90. Cyrill Bucher 2:3. – Goldau: Raphael Schmid, Ardian Tahiri, Jonas Büeler, Ivan Dudle, Fabian Marty, Zurap Memeti, Diogo André Medeiros Gouveia, Kevin Simoni, Dusan Simic, Ardit Morina, Nicholas Henseler. – Alpnach: Thomas Näpflin, Matteo Costa, Tim Theiler, Janick Wetterwald, Kevin Blättler, Nico Wallimann, Lino Lötscher, Kilian Bittel, Dominik Kurmann, Cyrill Bucher, Valentin Blättler. – Verwarnungen: 60. Fabian Marty.

