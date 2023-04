4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Alpnach mit Sieg gegen Giswil Alpnach gewinnt am Sonntag zuhause gegen Giswil 1:1.

(chm)

In der 37. Minute schoss Tobias Zumstein das 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Ricardo Filipe Francisco Cruz traf in der 90. Minute für Giswil zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Giswil sah Armend Fazlija (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mathias Halter (72.) und Dario Schorno (84.). Bei Alpnach gab es vier gelbe Karten.

Alpnach liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Alpnach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Ebikon II (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Nach dem ersten Spiel steht Giswil auf dem siebten Rang. Giswil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Olympique Lucerne (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (27. April) ( Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Telegramm: FC Alpnach b - FC Giswil 1:1 (0:1) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 37. Tobias Zumstein 0:1. 90. Ricardo Filipe Francisco Cruz 1:1. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Gabriel Goncalves Da Silva, José Lemos Chaves, Ricardo Filipe Francisco Cruz, Marko Kobas, Sergio Miguel Lopes Pereira, Nuno Micael Costa Santos, Paulo Jorge Madureira Vieira, Ricardo Norberto Queiros Pereira, Filipe José Sousa Nogueira, Raul Micael Machado Carneiro. – Giswil: Florian Fazlija, Cristiano Ferreira Costa, Elvis Nikolov, Mathias Halter, Jonas Biedermann, Adrian Rogger, Jonas Imfeld, Tobias Zumstein, Dario Schorno, Nils Kneubühler, Emanuel Furrer. – Verwarnungen: 72. Filipe José Sousa Nogueira, 72. Mathias Halter, 84. Sergio Miguel Lopes Pereira, 84. Dario Schorno, 90. Ricardo Norberto Queiros Pereira, 90. Ricardo José Soeira De Almeida – Ausschluss: 90. Armend Fazlija.

