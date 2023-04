Frauen 3. Liga Alpnach mit Unentschieden dank Eigentor von Menzingen Sechs Tore sind zwischen Alpnach und Menzingen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Carola Krienbühl eröffnete in der 6. Minute das Skore, als sie für Menzingen das 1:0 markierte. Marina Bühlmann erhöhte in der 9. Minute zur 2:0-Führung für Menzingen. Lorena Frey baute in der 42. Minute die Führung für Menzingen weiter aus (3:0).

In der 62. Minute verkleinerte Rebecca Lussi den Rückstand von Alpnach auf 1:3. Dank dem Treffer von Sarah Wyss (65.) reduzierte sich der Rückstand für Alpnach auf ein Tor (2:3). Gleichstand war wieder in der 80. Minute hergestellt. Viviane Nussbaumer traf ins eigene Tor zum 3:3-Ausgleich für Alpnach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Paula Jung von Alpnach erhielt in der 91. Minute die gelbe Karte.

Alpnach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.2 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Alpnach: Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Alpnach hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Alpnach auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Kriens (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 6. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Der eine gewonnene Punkt hat für Menzingen nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (fünf Punkte). Menzingen hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Menzingen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf Team Uri Frauen II (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: SG Obwalden - TEAM Menzingen / Aegeri 3:3 (0:3) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 6. Carola Krienbühl 0:1. 9. Marina Bühlmann 0:2. 42. Lorena Frey 0:3. 62. Rebecca Lussi 1:3. 65. Sarah Wyss 2:3. 80. Eigentor (Viviane Nussbaumer) 3:3. – Alpnach: Julia Bieri, Sarah Ettlin, Laura Arnold, Myrta Bucher, Corina Barandun, Paula Jung, Sarah Wyss, Seraina Lussi, Fabienne Arnold, Carmen Rauser, Deborah Spichtig. – Menzingen: Jasmina Mueller, Marina Bühlmann, Alessia Zimmerli, Corina Lercher, Leonie Iten, Nadine Suter, Lorena Frey, Stephanie Müller, Viviane Nussbaumer, Naomi Frey, Carola Krienbühl. – Verwarnungen: 91. Paula Jung.

