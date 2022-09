4. Liga, Gruppe 4 Alpnach siegt gegen Hitzkirch – Carlos Filipe Da Costa Fernandes mit Siegtor Sieg für Alpnach: Gegen Hitzkirch gewinnt das Team am Samstag zuhause 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Carlos Filipe Da Costa Fernandes in der 70. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hitzkirch erhielten Luca Weibel (42.) und Nicolas Heggli (72.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Alpnach.

In der Abwehr gehört Alpnach zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 0.7 Tore pro Partie (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Alpnach von Rang 8 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Alpnach ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Für Alpnach geht es auswärts gegen FC Rothenburg (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 10. September statt (20.15 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Hitzkirch rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Hitzkirch hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Hitzkirch tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Obergeissenstein an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 10. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Alpnach b - FC Hitzkirch 2 1:0 (0:0) - Städerried, Alpnachstad – Tor: 70. Carlos Filipe Da Costa Fernandes 1:0. – Alpnach: Pedro Miguel Francisco Cruz, Marko Kobas, José Lemos Chaves, Ricardo Filipe Francisco Cruz, Ruben Alexander De Sousa Gonçalves, Diogo Filipe Costa Santos, Frederico Costa Santos, Paulo Jorge Madureira Vieira, Fabio Couto Martins, Carlos Filipe Da Costa Fernandes, Raul Micael Machado Carneiro. – Hitzkirch: Yanick Stöckli, Micha Emanuel Beetschen, Luca Weibel, Julian Weibel, Fabian Koller, Janik Schüpfer, Noah Hofer, Flavian Bucher, Gianluca Nardiello, Sandro Williner, Sathirshkanen Sooriyakumaran. – Verwarnungen: 42. Luca Weibel, 72. Nicolas Heggli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 22:52 Uhr.

