Frauen 3. Liga Alpnach stolpert gegen Kriens – Melanie Wigger als Matchwinner Überraschender Sieg für Kriens: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Alpnach (1. Rang) auswärts 2:1 geschlagen.

(chm)

Der Siegtreffer für Kriens gelang Melanie Wigger in der 77. Minute. In der 46. Minute hatte Helena Estrela Dos Reis Kriens in Führung gebracht. Der Ausgleich für Alpnach fiel in der 65. Minute durch Carmen Rauser.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kriens verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Kriens ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Kriens daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Ascona (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Alpnach ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 2. Alpnach hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Alpnach in einem Auswärtsspiel mit Team Uri Frauen II (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 1. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: SG Obwalden - SC Kriens 1:2 (0:1) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 46. Helena Estrela Dos Reis 0:1. 65. Carmen Rauser 1:1. 77. Melanie Wigger 1:2. – Alpnach: Stefanie Durrer, Michèle Spichtig, Myrta Bucher, Laura Arnold, Paula Jung, Flavia Lussi, Seraina Lussi, Fabienne Arnold, Sarah Wyss, Carmen Rauser, Michelle Jörg. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Rahel Limacher, Andjela Buholzer, Stefani Horta Cardoso, Luana Schumacher, Linda Amstutz, Katja Flüeler, Luzia Odermatt, Corine Hess, Melanie Wigger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

