Frauen 3. Liga Alpnach und Cham spielen unentschieden Je ein Punkt für Alpnach und Cham: Die Teams trennen sich 1:1

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Alpnach die Führung. Torschützin in der 9. Minute war Rebecca Lussi. Den Ausgleich erzielte Lisa Kehrli in der 24. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Alpnach unverändert. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 7. Alpnach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Alpnach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von Luzerner SC an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 10. Juni statt (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Cham hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 6. Cham hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Team Gunzwil-Sempach. Die Partie findet am 11. Juni statt (11.45 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: SG Obwalden - SC Cham 1:1 (1:1) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 9. Rebecca Lussi 1:0. 24. Lisa Kehrli 1:1. – Alpnach: Julia Bieri, Rahel Ettlin, Laura Arnold, Myrta Bucher, Corina Barandun, Anninja Durrer Müller, Sarah Wyss, Seraina Lussi, Paula Jung, Christina Gasser, Rebecca Lussi. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Stephanie Baldelli, Nadia Schär, Tessa Stadelmann, Lara Aschwanden, Melanie Zürcher, Sarina Von Flüe, Michelle Otypka, Selin Iten, Flavia Estermann, Lisa Kehrli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

