4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Alpnach und Emmen spielen Remis Je ein Punkt für Alpnach und Emmen: Die Teams trennen sich 1:1

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 58. Minute schoss Robin Küng das 0:1. Den Ausgleich erzielte Carlos Filipe Da Costa Fernandes in der 76. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alpnach erhielten Paulo Jorge Madureira Vieira (15.) und Carlos Filipe Da Costa Fernandes (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Emmen, Dieu Le Veut Mampunzu (66.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Alpnach zu den Besten: Total liess das Team 7 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 3).

Alpnach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat zwei Punkte. Alpnach hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Alpnach geht es auswärts gegen FC Rothenburg (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Emmen steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 1). Das Team hat zehn Punkte. Emmen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Emmen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Alpnach b - SC Emmen II 1:1 (0:0) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 58. Robin Küng 0:1. 76. Carlos Filipe Da Costa Fernandes 1:1. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Marko Kobas, José Lemos Chaves, Ursin Peter, Ruben Alexander De Sousa Gonçalves, Diogo Filipe Costa Santos, Paulo Jorge Madureira Vieira, André Beeler, Sergio Miguel Lopes Pereira, Raul Micael Machado Carneiro, Carlos Filipe Da Costa Fernandes. – Emmen: Luc Müller, Robin Küng, Dejan Djak Skeledzija, Nils Weber, David Ettlin, Raphael Gander, Vedad Nurisic, Joel Kunz, Stefan Dedic, Michael Locher, Severo Gomez. – Verwarnungen: 15. Paulo Jorge Madureira Vieira, 66. Dieu Le Veut Mampunzu, 92. Carlos Filipe Da Costa Fernandes.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

