Frauen 3. Liga Alpnach und Hünenberg teilen sich Punkte Das Spiel zwischen Alpnach und Hünenberg geht 4:4 aus. Beide Teams bestritten ihr zweites Saisonspiel.

Das erste Tor der Partie erzielte Deborah Spichtig für Alpnach. In der 35. Minute traf sie zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 35, als Olivia Farrer für Hünenberg erfolgreich war. In der 47. Minute gelang Yasmin Braten der Führungstreffer zum 2:1 für Hünenberg.

Zum Ausgleich für Alpnach traf Carmen Rauser in der 59. Minute. In der 64. Minute hiess es nach einem Eigentor von Anninja Durrer Müller 3:2 für Hünenberg. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 70, als Julia Bieri für Alpnach erfolgreich war.

In der 73. Minute war es an Anninja Durrer Müller, Alpnach 4:3 in Führung zu bringen. Gleichstand war in der 73. Minute hergestellt: Aisha Bachmann traf für Hünenberg.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Alpnach nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Für Alpnach geht es auswärts gegen TEAM Menzingen / Aegeri (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

In der Tabelle steht Hünenberg nach dem zweiten Spiel auf Rang 5. Für Hünenberg geht es daheim gegen SC Kriens (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: SG Obwalden - FC Hünenberg 4:4 (1:1) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 35. Deborah Spichtig 1:0. 35. Olivia Farrer 1:1. 47. Yasmin Braten 1:2. 59. Carmen Rauser 2:2. 64. Eigentor (Anninja Durrer Müller) 2:3.70. Julia Bieri 3:3. 73. Anninja Durrer Müller 4:3. 73. Aisha Bachmann 4:4. – Alpnach: Julia Bieri, Michèle Spichtig, Myrta Bucher, Laura Arnold, Jessica Bucher, Flavia Lussi, Corina Barandun, Anninja Durrer Müller, Silvia Amrein, Carmen Rauser, Deborah Spichtig. – Hünenberg: Melanie Fischlin, Sara Barmettler, Nathalie Fähndrich, Daniek van Gool, Nadine Klemm, Svenja Leuthard, Veronika Koshi, Gina Bachmann, Aisha Bachmann, Yasmin Braten, Jana Knüsel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 15:59 Uhr.

