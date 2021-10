3. Liga, Gruppe 3 Altbüron-Grossd. Gewinnt deutlich gegen Nottwil Sieg für Altbüron-Grossdietwil: Gegen Nottwil gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:0.

(chm)

Shkelzen Alusi schoss Altbüron-Grossd. In der 57. Minute zur 1:0-Führung. Liberat Gashi erhöhte in der 60. Minute zur 2:0-Führung für Altbüron-Grossd. In der 71. Minute baute der gleiche Liberat Gashi die Führung für Altbüron-Grossd. Weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Nottwil erhielten Nico Blöchliger (77.) und Arian Bislimi (85.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Altbüron-Grossd., nämlich für Andreas Hofer (52.).

Altbüron-Grossd. Machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Altbüron-Grossd. Hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Altbüron-Grossd. Konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Altbüron-Grossd. Spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sempach (Platz 12). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Nach der Niederlage büsst Nottwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Für Nottwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Nottwil trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Escholzmatt-Marbach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Nottwil - FC Altbüron-Grossdietwil 0:3 (0:0) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 57. Shkelzen Alusi 0:1. 60. Liberat Gashi 0:2. 71. Liberat Gashi 0:3. – Nottwil: Daniel Socaci, Marco Koch, Nico Blöchliger, Arno Wildi, Arian Bislimi, Louis Willimann, Joel Burkhardt, Louis Muff, Cornel Schmidiger, Nico Hodel, Michael Peter. – Altbüron-Grossd.: Yannick Keller, Sandro Huwiler, Kilian Affentrager, Matthias Achermann, Rouven Corti, Arbias Binaku, Marcel Koller, Andreas Hofer, Flavio Peter, Shkelzen Alusi, Liberat Gashi. – Verwarnungen: 52. Andreas Hofer, 77. Nico Blöchliger, 85. Arian Bislimi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Wolhusen - FC Buttisholz 2:1, SC Reiden - FC Entlebuch 1:2, FC Sempach - FC Dagmersellen 2:2, FC Nottwil - FC Altbüron-Grossdietwil 0:3

Tabelle: 1. FC Entlebuch 8 Spiele/21 Punkte (23:12). 2. FC Buttisholz 8/16 (18:7), 3. SC Reiden 8/16 (11:8), 4. FC Ruswil 8/16 (18:6), 5. FC Dagmersellen 8/14 (22:11), 6. FC Wolhusen 8/14 (15:10), 7. FC Altbüron-Grossdietwil 8/9 (14:11), 8. FC Knutwil 7/7 (10:19), 9. FC Nottwil 8/7 (10:17), 10. FC Grosswangen-Ettiswil 8/6 (10:20), 11. FC Escholzmatt-Marbach 7/4 (8:23), 12. FC Sempach 8/2 (9:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 17:25 Uhr.