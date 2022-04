3. Liga, Gruppe 3 Altbüron-Grossdietwil gewinnt klar gegen Grosswangen-Ettiswil Sieg für Altbüron-Grossdietwil: Gegen Grosswangen-Ettiswil gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:0.

(chm)

In der 5. Minute gelang Marcel Koller der Führungstreffer zum 1:0 für Altbüron-Grossdietwil. Liberat Gashi sorgte in der 7. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Altbüron-Grossdietwil. Altbüron-Grossdietwil erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Marcel Koller weiter auf 3:0.

Altbüron-Grossdietwil erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Shkelzen Alusi weiter auf 4:0. Arbias Binaku schoss das 5:0 (73. Minute) für Altbüron-Grossdietwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Altbüron-Grossdietwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 7. Altbüron-Grossdietwil hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Altbüron-Grossdietwil geht es auswärts gegen FC Knutwil (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Nach der Niederlage büsst Grosswangen-Ettiswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 8. Für Grosswangen-Ettiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Grosswangen-Ettiswil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Escholzmatt-Marbach (Platz 11). Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Grosswangen-Ettiswil 5:0 (4:0) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 5. Marcel Koller 1:0. 7. Liberat Gashi 2:0. 23. Marcel Koller 3:0. 32. Shkelzen Alusi 4:0. 73. Arbias Binaku 5:0. – Altbüron-Grossdietwil: Armend Tarashaj, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Sascha Kokanovic, Sven Geiser, Flavio Peter, Sandro Huwiler, Marcel Koller, Shkelzen Alusi, Arbias Binaku, Liberat Gashi. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Florian Goller, Joel Wälti, Nevio Inäbnit, Nick Baumeler, Albion Ajdini, Remo Zeder, Cyrill Gehrig, Timo Künzli, Sven Baumeler, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

