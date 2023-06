3. Liga, Gruppe 3 Altbüron-Grossdietwil gewinnt klar gegen Zell Altbüron-Grossdietwil behielt im Spiel gegen Zell am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

Endrit Tarashaj brachte Altbüron-Grossdietwil 1:0 in Führung (7. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Altbüron-Grossdietwil stellte Marcel Koller in Minute 34 her. Liberat Gashi baute in der 37. Minute die Führung für Altbüron-Grossdietwil weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Patrick Wirz in der 63. Minute, als er für Altbüron-Grossdietwil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Altbüron-Grossdietwil für Philipp Baumgartner (21.) und Lukas Imbach (54.). Eine Verwarnung gab es für Zell, nämlich für Santiago Lopez Garcia (75.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Altbüron-Grossdietwil: Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 48 Tore erzielte.

Altbüron-Grossdietwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 5. Altbüron-Grossdietwil hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Altbüron-Grossdietwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Zell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 4. Zell hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Zell ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Zell 4:0 (3:0) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 7. Endrit Tarashaj 1:0. 34. Marcel Koller 2:0. 37. Liberat Gashi 3:0. 63. Patrick Wirz 4:0. – Altbüron-Grossdietwil: Yasin Bussmann, Sandro Huwiler, Kilian Affentrager, Sven Geiser, Lukas Imbach, Rouven Corti, Marcel Koller, Flavio Peter, Endrit Tarashaj, Philipp Baumgartner, Liberat Gashi. – Zell: Pascal Gerber, Kevin Bürli, Timon Bucher, Christoph Roth, Janis Bangerter, Lionel Bangerter, Luca Herzig, Fabian Knupp, Lorin Bättig, Severin Häfliger, Marco Roos. – Verwarnungen: 21. Philipp Baumgartner, 54. Lukas Imbach, 75. Santiago Lopez Garcia.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.06.2023 07:29 Uhr.