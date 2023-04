3. Liga, Gruppe 3 Altbüron-Grossdietwil siegt gegen Wolhusen – Liberat Gashi trifft spät zum Sieg Altbüron-Grossdietwil gewinnt am Dienstag zuhause gegen Wolhusen 2:1.

Den Auftakt machte Jonas Wicki, der in der 8. Minute für Wolhusen zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Altbüron-Grossdietwil fiel in der 12. Minute, als David Wicki ins eigene Tor traf. In den Schlussminuten machte Liberat Gashi alles klar. Sein Treffer in der 83. Minute zum 2:1 sicherte Altbüron-Grossdietwil den Sieg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Altbüron-Grossdietwil wolhusen kassierte vier gelbe Karten.

Die Tabellensituation hat sich für Altbüron-Grossdietwil nicht verändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Altbüron-Grossdietwil hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Altbüron-Grossdietwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Sursee (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (14. April) (20.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Für Wolhusen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Für Wolhusen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Wolhusen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (16. April) (14.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Wolhusen 2:1 (1:1) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 8. Jonas Wicki 0:1. 12. Eigentor (David Wicki) 1:1.83. Liberat Gashi 2:1. – Altbüron-Grossdietwil: Yasin Bussmann, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Rouven Corti, Concorde Nyaminani, Andreas Hofer, Sandro Huwiler, Flavio Peter, Endrit Tarashaj, Marcel Koller, Liberat Gashi. – Wolhusen: David Wicki, Rafael Lage, Roland Burri, Valerian Duhanaj, Joel Hänsli, Jonas Wicki, Levin Studer, Dario Marti, Daniel Brunner, Yanick Zurkirchen, Alain Brunner. – Verwarnungen: 9. Endrit Tarashaj, 46. Alain Brunner, 53. Valerian Duhanaj, 71. Yanick Zurkirchen, 75. Severin Kölliker, 77. Dario Marti, 78. Kilian Affentrager, 89. Concorde Nyaminani.

