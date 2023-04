3. Liga, Gruppe 3 Altbüron-Grossdietwil verliert gegen Seriensieger Dagmersellen – Siegesserie von Altbüron-Grossdietwil gebrochen Dagmersellen setzt seine Siegesserie auch gegen Altbüron-Grossdietwil fort. Das 3:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Janik Sommer eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Dagmersellen das 1:0 markierte. Per Elfmeter glich Liberat Gashi das Spiel in der 39. Minute für Altbüron-Grossdietwil wieder aus. In der 46. Minute schoss Janik Sommer Dagmersellen mittels Elfmeter in Führung (2:1). Das letzte Tor der Partie fiel in der 84. Minute, als Livio Scheidegger für Dagmersellen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Altbüron-Grossdietwil erhielten Kilian Affentrager (46.) und Andreas Hofer (48.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Dagmersellen erhielt: Roman Steinger (89.)

In der Defensive hat Dagmersellen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 41 geschossenen Toren Rang 1.

Unverändert liegt Dagmersellen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 37 Punkten. Dagmersellen hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Dagmersellen in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Grosswangen-Ettiswil zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Für Altbüron-Grossdietwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Nach drei Siegen in Serie verliert Altbüron-Grossdietwil erstmals wieder.

Für Altbüron-Grossdietwil geht es auswärts gegen FC Nottwil (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Dagmersellen 1:3 (1:2) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 11. Janik Sommer 0:1. 39. Liberat Gashi (Penalty) 1:1.46. Janik Sommer (Penalty) 1:2.84. Livio Scheidegger 1:3. – Altbüron-Grossdietwil: Yasin Bussmann, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Rouven Corti, Concorde Nyaminani, Andreas Hofer, Philipp Baumgartner, Flavio Peter, Eliess Rölli, Marcel Koller, Liberat Gashi. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, Mike Blum, Roman Steinger, Luca Roth, Dario Rölli, Pascal Schwizer, Noah Tschopp, Manuel Huber, Janik Sommer, Mathieu Ineichen. – Verwarnungen: 46. Kilian Affentrager, 48. Andreas Hofer, 89. Roman Steinger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 23:48 Uhr.