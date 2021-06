2. Liga Altdorf gewinnt deutlich gegen Gunzwil Altdorf gewinnt am Samstag zuhause gegen Gunzwil 5:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Altdorf über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen. Gunzwil war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 72. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Altdorf waren: Raphael Herger, Pirmin Baumann, Oguz Cil, Markus Zurfluh und Dario Zgraggen. Einziger Torschütze für Gunzwil war: Till Fleischli (1 Treffer).

Bei Altdorf gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Gunzwil, nämlich für Thimo Fleischli (27.).

Die Tabellensituation bleibt für Altdorf unverändert. 17 Punkte bedeuten Rang 10. Altdorf hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Altdorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Gunzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 12. Gunzwil hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Gunzwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Altdorf - FC Gunzwil 5:1 (1:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 26. Dario Zgraggen (Penalty) 1:0.51. Raphael Herger 2:0. 60. Pirmin Baumann 3:0. 72. Till Fleischli 3:1. 74. Markus Zurfluh 4:1. 94. Oguz Cil 5:1. – Altdorf: Kai Stutz, Jamin Schürpf, Fabian Nickel, André Gnos, Tobias Nickel, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Toni Pavic, Manuel Ruhstaller, Pirmin Baumann, Janis Manz. – Gunzwil: Moses König, André Furrer, Philippe Kronenberg, Marco Rogger, Luca Roth, Patrick Oehen, Thimo Fleischli, Elia Ramundo, Ibrahim Terzimustafic, Till Fleischli, Matias Nurmi. – Verwarnungen: 10. Toni Pavic, 24. Fabian Nickel, 27. Thimo Fleischli, 67. Markus Zurfluh, 92. Hüseyin Cil.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Littau - FC Hochdorf 1:2, FC Eschenbach I - FC Schattdorf 4:4, SC Obergeissenstein - SC Cham II 4:2, FC Stans - Luzerner SC 2:0, SC Emmen - FC Entlebuch 1:0, FC Altdorf - FC Gunzwil 5:1, FC Sempach - FC Sursee 2:1

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 13 Spiele/26 Punkte (36:20). 2. FC Schattdorf 13/26 (30:23), 3. SC Emmen 13/26 (27:16), 4. FC Hochdorf 13/26 (35:19), 5. FC Sempach 13/23 (22:14), 6. FC Littau 13/20 (24:18), 7. SC Cham II 13/18 (29:26), 8. Luzerner SC 13/18 (22:22), 9. SC Obergeissenstein 13/17 (18:26), 10. FC Altdorf 13/17 (24:29), 11. FC Stans 13/17 (26:23), 12. FC Gunzwil 13/14 (22:33), 13. FC Entlebuch 13/13 (16:26), 14. FC Sursee 13/0 (5:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 23:29 Uhr.