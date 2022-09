Frauen 2. Liga Altdorf gewinnt klar gegen Adligenswil Sieg für Altdorf: Gegen Adligenswil gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:0.

(chm)

Nadine Scheiber erzielte in der 40. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Altdorf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Altdorf stellte Tamara Eller in Minute 48 her. Tamara Eller erzielte nur drei Minuten später auch das 3:0 für Altdorf. Nadine Scheiber schoss das 4:0 (73. Minute) für Altdorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Adligenswil für Marion Altorfer (85.) und Vivienne Bucher (87.). Für Altdorf gab es keine Karte.

Altdorf spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 9 geschossenen Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Adligenswil ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 8).

In der Tabelle verbessert sich Altdorf von Rang 4 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Altdorf hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Altdorf zuhause gegen das drittplatzierte Team SC Nebikon zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

In der Tabelle liegt Adligenswil weiterhin auf Rang 8. Das Team hat einen Punkt. Für Adligenswil ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Adligenswil ging unentschieden aus.

Adligenswil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SK Root an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 25. September statt (13.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Adligenswil - Team Uri Frauen I 0:4 (0:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 40. Nadine Scheiber 0:1. 48. Tamara Eller 0:2. 51. Tamara Eller 0:3. 73. Nadine Scheiber 0:4. – Adligenswil: Aline Ach, Marion Altorfer, Matilda Schmidli, Ramona Imhof, Julia Küher, Alina Prudente, Nuria Jana Justi, Vivienne Bucher, Milena Betschart, Marija Devic, Alina Vogel. – Altdorf: Julia Novacic, Jasmin Müller, Alina Marty, Nadine Scheiber, Noreen Häfliger, Eliane Furger, Svenja Arnold, Silvana Baumann, Tamara Eller, Anita Arnold, Lea Deplazes. – Verwarnungen: 85. Marion Altorfer, 87. Vivienne Bucher.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2022 22:43 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.