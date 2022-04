Frauen 2. Liga Altdorf gewinnt klar gegen Horw Sieg für Altdorf: Gegen Horw gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0.

(chm)

Tamara Eller traf in der 25. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Altdorf. In der 38. Minute baute Flavia Vanoli den Vorsprung für Altdorf auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Vanessa Müller, die in der 51. Minute die Führung für Altdorf auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Altdorf hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 40 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.1 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Horw kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 33 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 11).

Altdorf rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach 13 Spielen hat das Team 31 Punkte. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Altdorf hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Altdorf geht es zuhause gegen FC Küssnacht a/R (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (13. April) statt (20.15 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Mit der Niederlage rückt Horw in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 7. Für Horw war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Horw tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SG Stans-Engelberg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Mittwoch (13. April) statt (20.15 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Horw - Team Uri Frauen I 0:3 (0:2) - Seefeld, Horw – Tore: 25. Tamara Eller 0:1. 38. Flavia Vanoli 0:2. 51. Vanessa Müller 0:3. – Horw: Sarah Bürgi, Katrin Pfandl, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Tiziana Rothenfluh, Ramona Heer, Sabina Odermatt, Vivienne van de Rijt, Michaela Zellweger, Selina Portmann. – Altdorf: Julia Novacic, Svenja Arnold, Alina Marty, Silvana Baumann, Eliane Furger, Vanessa Müller, Leonie Christen, Lea Bissig, Noreen Häfliger, Tamara Eller, Flavia Vanoli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 02:41 Uhr.