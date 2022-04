Frauen 2. Liga Altdorf setzt Siegesserie auch gegen Adligenswil fort Altdorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Adligenswil hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Altdorf ging in der 1. Spielminute durch Leonie Christen in Führung, ehe Adligenswil in der 5. Minute (Julia Küher) der Ausgleich gelang. Nadine Scheiber schoss Altdorf in der 54. Minute zur 2:1-Führung.

Mit ihrem Tor in der 60. Minute brachte Flavia Vanoli Altdorf mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Svenja Arnold schoss das 4:1 (75. Minute) für Altdorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Silvana Baumann von Altdorf erhielt in der 63. Minute die gelbe Karte.

Altdorf spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 51 geschossenen Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Adligenswil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 43 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Altdorf nicht verändert. Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 2. Altdorf hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Altdorf auswärts gegen das drittplatzierte Team SK Root zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 8. Mai statt (17.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Adligenswil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Adligenswil ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Adligenswil ging unentschieden aus.

Adligenswil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SG Stans-Engelberg an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 8. Mai statt (16.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: Team Uri Frauen I - FC Adligenswil 4:1 (1:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 1. Leonie Christen 1:0. 5. Julia Küher 1:1. 54. Nadine Scheiber 2:1. 60. Flavia Vanoli 3:1. 75. Svenja Arnold 4:1. – Altdorf: Julia Novacic, May Van der Ven, Nadine Scheiber, Tamara Eller, Eliane Furger, Silvana Baumann, Julia Jauch, Chiara Arnold, Flavia Vanoli, Leonie Christen, Jasmin Müller. – Adligenswil: Aline Ach, Vivienne Bucher, Gina Rast, Matilda Schmidli, Fabienne Durrer, Julia Küher, Milena Betschart, Noelja Bättig, Ramona Imhof, Alexandra Hirsiger, Jana Fleischli. – Verwarnungen: 63. Silvana Baumann.

