2. Liga Altdorf stolpert gegen Obergeissenstein Obergeissenstein hat am Samstag gegen Altdorf die Überraschung geschafft: Die 14.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das achtklassierte Team 2:1.

(chm)

Obergeissenstein lag ab der 58. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Reto Albisser (29. Minute) und Marc Wattenberg getroffen hatten. Altdorf gelang in der 72. Minute durch Dario Zgraggen noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Obergeissenstein erhielten Nick Illi (89.) und Dario Arnold (95.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Altdorf, Kai Nicolas Stutz (1.) kassierte sie.

Das Schlusslicht hat Obergeissenstein dank den drei Punkten abgeben können: Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 12. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Obergeissenstein hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Obergeissenstein siegte zudem erstmals auswärts.

Für Obergeissenstein geht es in einem Heimspiel gegen FC Sins I (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Altdorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 10. Altdorf hat bisher viermal gewonnen und siebenmal verloren.

Altdorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Goldau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Altdorf 2:1 (1:0) - Wartegg, Luzern – Tore: 29. Reto Albisser 1:0. 58. Marc Wattenberg (Penalty) 2:0.72. Dario Zgraggen (Penalty) 2:1. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Raphael Mosses, Michael Meier, Christian Mutter, Samuel Widmer, Marc Wattenberg, Miro Bassi, Reto Albisser, Samuel Stalder, Luca Egloff, Nick Illi. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Luca Arnold, Dario Zgraggen, Raphael Herger, Dmytro Gryshchenko, André Bissig, Silvan Christen, Fabian Nickel, Lars Zgraggen, Manuel Ruhstaller, Markus Zurfluh. – Verwarnungen: 1. Kai Nicolas Stutz, 89. Nick Illi, 95. Dario Arnold.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 07:42 Uhr.

