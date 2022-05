2. Liga Altdorf und Cham spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Altdorf und Cham lautet 1:1.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Altdorf die Führung. Torschütze in der 15. Minute war Luca Küttel. Den Ausgleich erzielte Dario Zgraggen in der 61. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Cham sah Kerim Badertscher (59.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ulrich Sturzenegger (38.), Rafael Muff (70.) und Jan Gehrig (88.). Bei Altdorf erhielten Tobias Nickel (52.) und Fabian Nickel (83.) eine gelbe Karte.

Altdorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Altdorf hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Altdorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Willisau (Platz 12). Das Spiel findet am 12. Juni statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Cham bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 58 Punkte. Cham hat bisher 18mal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Cham spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sarnen (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (17.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Altdorf - SC Cham II 1:1 (0:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 15. Luca Küttel 0:1. 61. Dario Zgraggen 1:1. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Dario Zgraggen, Fabian Nickel, Dmytro Gryshchenko, Yannis Tresch, Silvan Christen, Raphael Herger, Manuel Ruhstaller, Tobias Nickel, Janis Manz, Yannis Marty. – Cham: Kerim Badertscher, Kris Lüthi, Jan Gehrig, Ulrich Sturzenegger, Nicola Mair Noack, Luca Küttel, Rafael Muff, Iven Cornacchini, Leandro Rizzo, Abdurani Morceli, Reto Scherer. – Verwarnungen: 38. Ulrich Sturzenegger, 52. Tobias Nickel, 70. Rafael Muff, 83. Fabian Nickel, 88. Jan Gehrig – Ausschluss: 59. Kerim Badertscher.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2022 14:36 Uhr.