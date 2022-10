4. Liga, Gruppe 5 Anel Jukic führt Nebikon mit vier Toren zum Sieg gegen Triengen Sieg für Nebikon: Gegen Triengen gewinnt das Team am Freitag zuhause 8:0.

In der zweiten Halbzeit erzielte Nebikon über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 3:0 in Führung gelegen.

Triengen gelang kein Tor.

Matchwinner für Nebikon war Anel Jukic, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Nebikon waren: Paolo Studer (2 Treffer), Timo Tschopp (1 Treffer) und Demir Kozarac (1 Treffer)

Triengen kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Nebikon, Paolo Studer (40.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Triengen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 27 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Nebikon. Zwölf Punkte bedeuten Rang 5. Nebikon hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Nebikon in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Sempach b (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 15. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

In der Tabelle wirkt sich die Niederlage für Triengen so aus, dass das Team neu auf dem letzten Platz liegt. Das Team hat nach sieben Spielen drei Punkte auf dem Konto. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Für Triengen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Triengen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Willisau (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 13. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: SC Nebikon - FC Triengen 2 8:0 (3:0) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 9. Paolo Studer 1:0. 25. Anel Jukic 2:0. 28. Anel Jukic 3:0. 48. Anel Jukic 4:0. 74. Demir Kozarac 5:0. 80. Paolo Studer (Penalty) 6:0.88. Timo Tschopp 7:0. 89. Anel Jukic 8:0. – Nebikon: Christopher Hodel, Marco Stutz, Filipe Andrade, Marko Mijatovic, Raphael Kaufmann, Martin Hodel, Paolo Studer, Adis Omeri, Fabian Schürmann, Jannick Kaufmann, Anel Jukic. – Triengen: Flavio Santos Marques, Manuel Joaquim Resende Patricio, Adis Seferovic, Fabian Koch, Manuel Steger, Helder Manuel Oliveira Martins, Sandro Da Silva, Claudio Manuel Marques Teixeira, To Miguel Pereira Pinto, Florian Manstein, Micael Alexandre Marques Teixeira. – Verwarnungen: 20. Adis Seferovic, 35. To Miguel Pereira Pinto, 40. Paolo Studer, 80. Anton Palokaj, 85. Claudio Manuel Marques Teixeira.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 12:21 Uhr.

