3. Liga, Gruppe 2 Antonio Linares Jimenez führt Küssnacht a/R mit drei Toren zum Sieg gegen Root Küssnacht a/R setzt seine Siegesserie auch gegen Root fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie.

Den Auftakt machte Antonio Linares Jimenez, der in der 44. Minute für Küssnacht a/R zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Sieben Minuten dauerte es, ehe Antonio Linares Jimenez erneut erfolgreich war. Er traf in der 51. Minute zum 2:0 für Küssnacht a/R. Vitor Hugo Gomes Santos baute in der 55. Minute die Führung für Küssnacht a/R weiter aus (3:0).

Küssnacht a/R erhöhte in der 85. Minute seine Führung erneut durch Antonio Linares Jimenez weiter auf 4:0. Antonio Linares Jimenez traf per Elfmeter. Den Schlussstand stellte Nedal Ahmad in der 89. Minute her, als er für Root auf 1:4 verkürzte. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Root für Denis Konjevic (56.) und Ruben Antonio Barbosa Araujo (85.). Die einzige gelbe Karte bei Küssnacht a/R erhielt: Elias Ulrich (35.)

In der Abwehr gehört Küssnacht a/R zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Abwehr von Root kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 10).

Küssnacht a/R bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 17 Spielen hat das Team 42 Punkte. Küssnacht a/R hat bisher 14mal gewonnen und dreimal verloren.

Für Küssnacht a/R geht es auswärts gegen SC Kriens II (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (14.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Root hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Root trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Hildisrieder SV (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Dienstag (25. April) statt ( Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - SK Root 4:1 (1:0) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 44. Antonio Linares Jimenez (Penalty) 1:0.51. Antonio Linares Jimenez 2:0. 55. Vitor Hugo Gomes Santos 3:0. 85. Antonio Linares Jimenez (Penalty) 4:0.89. Nedal Ahmad (Penalty) 4:1. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Adin Pasalic, Elias Ulrich, Lars Zimmermann, Sebastian Tschupp, Nicola Landolt, Joel Lieb, Vitor Hugo Gomes Santos, Sandro Arnold, Antonio Linares Jimenez, Simon Reber. – Root: Sandro Pilss, Franco Ineichen, Tim Meierhans, Pascal Christen, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Jan Bucheli, Alberto Fernandez Gonzalez, Edi Zec, Denis Konjevic, Nedal Ahmad, Igor Matic. – Verwarnungen: 35. Elias Ulrich, 56. Denis Konjevic, 85. Ruben Antonio Barbosa Araujo.

