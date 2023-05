3. Liga, Gruppe 3 Arno Wildi rettet Nottwil einen Punkt gegen Grosswangen-Ettiswil Acht Tore sind zwischen Grosswangen-Ettiswil und Nottwil gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

(chm)

Grosswangen-Ettiswil war zweimal in Führung. Nottwil lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Nottwil in der 93. Minute.

Grosswangen-Ettiswil war zwischenzeitlich mit 2:0 (12. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

Zuletzt ging Grosswangen-Ettiswil in der 80. Minute durch Noel Luca Luternauer 4:3 in Führung. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Kurz vor Schluss, in der 93. Minute, traf Arno Wildi für Nottwil zum 4:4-Ausgleich.

AUCH INTERESSANT

Auch Nottwil war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 3:2 (41. Minute).

Die Torschützen für Grosswangen-Ettiswil waren: Noel Luca Luternauer (2 Treffer), Tobias Müller (1 Treffer) und Elias Wälti (1 Treffer). Bei Nottwil schoss Maël Stirnemann gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Nottwil waren: Louis Willimann (1 Treffer) und Arno Wildi (1 Treffer).

Bei Grosswangen-Ettiswil sah Remo Zeder (71.) die rote Karte. Gelb erhielt Remo Zeder (71.). Bei Nottwil erhielten Arno Wildi (34.) und Nico Blöchliger (79.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Grosswangen-Ettiswil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 0.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Grosswangen-Ettiswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 34 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Grosswangen-Ettiswil hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Grosswangen-Ettiswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wauwil-Egolzwil (Platz 7). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Für Nottwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 11. Nottwil hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Nottwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Dagmersellen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Nottwil 4:4 (2:3) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 8. Noel Luca Luternauer 1:0. 12. Elias Wälti 2:0. 20. Louis Willimann 2:1. 24. Maël Stirnemann 2:2. 41. Maël Stirnemann 2:3. 72. Tobias Müller 3:3. 80. Noel Luca Luternauer (Penalty) 4:3.93. Arno Wildi 4:4. – Grosswangen-Ettiswil: Nicola Marti, Daniel Bucher, Joel Wälti, Elias Wälti, Nevio Inäbnit, Remo Zeder, Fabian Ukaj, Cyrill Gehrig, Sven Baumeler, Jamie Vemba, Noel Luca Luternauer. – Nottwil: Daniel Socaci, Nicola Lichtsteiner, Nico Blöchliger, Arno Wildi, Arian Bislimi, Maël Stirnemann, Nicolas Stephan, Louis Willimann, Cornel Schmidiger, Michael Peter, Alessandro Mare. – Verwarnungen: 34. Arno Wildi, 71. Remo Zeder, 79. Nico Blöchliger – Ausschluss: 71. Remo Zeder.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 14:12 Uhr.