Frauen 3. Liga Ascona gewinnt klar gegen Cham Ascona behielt im Spiel gegen Cham am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Cham: Stephanie Baldelli brachte ihre Mannschaft in der 26. Minute 1:0 in Führung. Es war ein Elfmeter. Ascona glich in der 47. Minute durch Moira Bulfaro aus. Angela Majic traf in der 65. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Ascona.

Moira Bulfaro sorgte in der 80. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Ascona. Aurora Bruno schoss das 4:1 (91. Minute) für Ascona und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ascona, Jeanine Raschetti (25.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Kira Ineichen (25.)

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1.1 hat die Abwehr von Ascona ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 23 geschossenen Toren Rang 5.

Dass Cham so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 13 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 4).

Keine Änderung in der Tabelle für Ascona: Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 3. Ascona hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ascona zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Team Gunzwil-Sempach. Diese Begegnung findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Mit der Niederlage rückt Cham in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 5. Cham hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Luzerner SC. Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: SC Cham - FC Ascona 1:4 (1:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 26. Stephanie Baldelli (Penalty) 1:0.47. Moira Bulfaro 1:1. 65. Angela Majic 1:2. 80. Moira Bulfaro 1:3. 91. Aurora Bruno 1:4. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Nadia Schär, Tessa Stadelmann, Lara Aschwanden, Melanie Zürcher, Stephanie Baldelli, Kira Ineichen, Caroline Zurbrügg, Michelle Franzen, Flavia Estermann, Lisa Kehrli. – Ascona: Sonia Denicola, Giulia Martini, Eva Cereghetti, Sandra Petrova, Jeanine Raschetti, Simona Heim, Charlotte Roux, Giulia Nicoli, Moira Bulfaro, Axelle Orru, Angela Majic. – Verwarnungen: 25. Kira Ineichen, 25. Jeanine Raschetti.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 22:01 Uhr.