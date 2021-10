Frauen 3. Liga Ascona gewinnt klar gegen Schattdorf Sieg für Ascona: Gegen Schattdorf gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:0.

(chm)

Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Nach 50 torlosen Minuten traf Angela Majic zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 67. Minute brachte Lisa Beretta Ascona mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In den Schlussminuten erhöhte Moira Bulfaro noch zum Endstand von 3:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Ascona in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.6 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 10 geschossenen Toren Rang 5.

Mit dem Sieg rückt Ascona um einen Platz nach vorne. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Ascona ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Ascona wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Baar 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Für Schattdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 6. Schattdorf hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Schattdorf verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Schattdorf wartet im nächsten Spiel auswärts das fünftplatzierte Team TEAM Menzingen / Aegeri, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 16. Oktober statt (20.30 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: Team Uri Frauen II - FC Ascona 0:3 (0:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 50. Angela Majic 0:1. 67. Lisa Beretta 0:2. 92. Moira Bulfaro 0:3. – Schattdorf: Selin Baumann, Lea Fiechter, Alexandra Meier, Laura Gnos, Julia Jauch, Aline Kempf, Sina Riesen, Rachel Arnold, Patricia Bachmann, Shanice Toggenburger, Vanessa Müller. – Ascona: Sonia Denicola, Christine Trapletti, Sara Germanâ, Sandra Petrova, Sheila Macocchi, Charlotte Roux, Giulia Nicoli, Moira Bulfaro, Simona Heim, Benedetta Cena, Lisa Bolamperti. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SC Schwyz II - FC Gunzwil 3:1, FC Baar 2 - FC Hünenberg 4:3, Team Uri Frauen II - FC Ascona 0:3

Tabelle: 1. FC Sursee 5 Spiele/15 Punkte (15:2). 2. SG Obwalden 6/15 (17:5), 3. FC Ascona 5/12 (10:3), 4. FC Baar 2 6/12 (13:13), 5. TEAM Menzingen / Aegeri 5/10 (13:10), 6. Team Uri Frauen II 6/8 (9:10), 7. SC Cham 5/4 (8:11), 8. SC Schwyz II 6/3 (5:18), 9. FC Hünenberg 6/2 (11:18), 10. FC Gunzwil 6/0 (7:18).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 01:09 Uhr.