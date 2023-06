Frauen 3. Liga Ascona und Baar teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Ascona und Baar lautet 1:1.

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 4. Minute schoss Simona Heim das 1:0. Den Ausgleich erzielte Lena Grässli in der 20. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Simona Heim von Ascona erhielt in der 56. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Ascona zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Ascona bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Ascona hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Ascona geht es auswärts gegen TEAM Menzingen / Aegeri (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 18. Juni statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Baar hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 2. Baar hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Baar bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team Luzerner SC. Die Partie findet am 18. Juni statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Ascona - FC Baar 2 1:1 (1:1) - Stadio Comunale Ascona, Ascona – Tore: 4. Simona Heim 1:0. 20. Lena Grässli 1:1. – Ascona: Sonia Denicola, Aurora Bruno, Giulia Martini, Sara Mecic, Sandra Petrova, Lisa Beretta, Axelle Orru, Simona Heim, Giulia Nicoli, Moira Bulfaro, Jeanine Raschetti. – Baar: Anouk Hutter, Ariane Wittwer, Julia Romer, Paula Kalt, Eliane Bieler, Janine Bühlmann, Gina Weiss, Lilian Zumbach, Lena Grässli, Mirjam Matter, Gina Aschwanden. – Verwarnungen: 56. Simona Heim.

