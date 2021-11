Frauen 3. Liga Ascona und Cham spielen unentschieden Im Spiel zwischen Ascona und Cham gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Ascona die Führung. Torschützin in der 11. Minute war Axelle Orru. Den Ausgleich erzielte Sarina Von Flüe in der 43. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Ascona zu den Besten: Die total 6 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.7 Toren pro Match (Rang 2).

Ascona rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 3.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Ascona hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ascona spielt das nächste Spiel nach der Winterpause zuhause gegen FC Gunzwil (Platz 9). Diese Begegnung findet am 10. April statt (14.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Für Cham hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Cham hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Cham nach der Winterpause auswärts auf FC Hünenberg (Platz 6). Die Partie findet am 10. April statt ( Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Ascona - SC Cham 1:1 (1:1) - Stadio Comunale Ascona, Ascona – Tore: 11. Axelle Orru 1:0. 43. Sarina Von Flüe 1:1. – Ascona: Sonia Denicola, Sheila Macocchi, Sandra Petrova, Jeanine Raschetti, Sara Germanâ, Simona Heim, Axelle Orru, Moira Bulfaro, Giulia Nicoli, Charlotte Roux, Benedetta Cena. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Nadia Schär, Lara Stadelmann, Tessa Stadelmann, Melanie Zürcher, Sarah Huwyler, Elisa Eikamp, Stephanie Baldelli, Lisa Kehrli, Michèle Zürcher, Sarina Von Flüe. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Sursee 8 Spiele/24 Punkte (21:2). 2. SG Obwalden 9/21 (23:10), 3. FC Ascona 9/17 (17:6), 4. TEAM Menzingen / Aegeri 8/16 (24:14), 5. FC Baar 2 8/13 (14:16), 6. FC Hünenberg 9/11 (21:20), 7. Team Uri Frauen II 8/8 (9:19), 8. SC Cham 9/8 (14:14), 9. FC Gunzwil 9/3 (9:25), 10. SC Schwyz II 9/3 (5:31).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.11.2021 09:43 Uhr.