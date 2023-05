Frauen 3. Liga Ascona und Kriens spielen unentschieden Im Spiel zwischen Ascona und Kriens gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Ascona das erste Tor der Partie gelang. Das 0:1 erzielte Luana Müller in der 79. Minute. Nur gerade ein Minuten später (80.) schaffte Ascona den Ausgleich, als Moira Bulfaro erfolgreich war.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Ascona zu den Besten: Die total 15 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.1 Toren pro Match (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Ascona nicht verändert. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 4. Ascona hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Ascona geht es in einem Heimspiel gegen SG Obwalden (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 20. Mai statt (19.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Für Kriens hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 5. Kriens hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Kriens tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Luzerner SC an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Ascona - SC Kriens 1:1 (0:0) - Stadio Comunale Ascona, Ascona – Tore: 79. Luana Müller 0:1. 80. Moira Bulfaro 1:1. – Ascona: Sonia Denicola, Giulia Martini, Eva Cereghetti, Sara Mecic, Sandra Petrova, Charlotte Roux, Axelle Orru, Giulia Nicoli, Jeanine Raschetti, Moira Bulfaro, Aurora Bruno. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Andjela Buholzer, Nora Zuber, Rahel Limacher, Karin Amstutz, Linda Amstutz, Fabienne Cardoso, Katja Flüeler, Rahel Graf, Lea Laky. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2023 00:50 Uhr.