Frauen 3. Liga Ascona verliert gegen Seriensieger Menzingen Menzingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Ascona hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Lorena Frey erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Menzingen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Menzingen stellte Dominique Huwyler in Minute 47 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Linda Krienbühl, die in der 80. Minute die Führung für Menzingen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ascona für Sandra Petrova (64.) und Simona Heim (83.). Keine einzige Karte erhielt Menzingen.

Die Offensive von Menzingen hat bislang häufig überzeugt: In 14 Spielen hat sie total 55 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Ascona so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 13 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.9 Toren pro Spiel (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Menzingen. Mit 34 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Menzingen hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzingen bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Sursee. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (20.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Für Ascona hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Ascona hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Ascona wartet im nächsten Spiel daheim das sechstplatzierte Team Team Uri Frauen II, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Telegramm: TEAM Menzingen / Aegeri - FC Ascona 3:0 (2:0) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 36. Lorena Frey 1:0. 47. Dominique Huwyler 2:0. 80. Linda Krienbühl 3:0. – Menzingen: Jasmina Mueller, Romina Hodel, Marina Bühlmann, Lorena Frey, Leonie Iten, Viviane Nussbaumer, Stephanie Müller, Flavia Müller, Dana Nussbaumer, Dominique Huwyler, Linda Krienbühl. – Ascona: Angela Majic, Sheila Macocchi, Jeanine Raschetti, Lisa Beretta, Sandra Petrova, Sara Germanâ, Christine Trapletti, Charlotte Roux, Moira Bulfaro, Lisa Bolamperti, Simona Heim. – Verwarnungen: 64. Sandra Petrova, 83. Simona Heim.

