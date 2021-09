Frauen 3. Liga Ascona verliert gegen Seriensieger Sursee Sursee setzt seine Siegesserie auch gegen Ascona fort. Das 2:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Nach 70 torlosen Minuten eröffnete Sabrina Lustenberger das Skore für Sursee. Ascona schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Sira Hodel erhöhte in der 87. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Sursee in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.5 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 10 geschossenen Toren Rang 3.

In der Tabelle verbessert sich Sursee von Rang 3 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Sursee hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Sursee spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Schwyz II (Rang 10). Die Partie findet am 2. Oktober statt (20.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Unverändert liegt Ascona auf Rang 5. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Ascona erstmals wieder.

Ascona tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von TEAM Menzingen / Aegeri an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Telegramm: FC Sursee - FC Ascona 2:0 (0:0) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 71. Sabrina Lustenberger 1:0. 87. Sira Hodel 2:0. – Sursee: Iliriana Brahimi, Eileen Schilliger, Sabrina Lustenberger, Viviane Schumacher, Sandra Kühne, Jenny Niederhauser, Sira Hodel, Melina Castaño, Sara Mestre Guerreiro, Selina Portmann, Sabrina Castaño. – Ascona: Sonia Denicola, Sheila Macocchi, Sara Germanâ, Sandra Petrova, Jeanine Raschetti, Giulia Nicoli, Axelle Orru, Moira Bulfaro, Charlotte Roux, Lisa Beretta, Benedetta Cena. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Baar 2 - FC Gunzwil 3:2, FC Sursee - FC Ascona 2:0

Tabelle: 1. FC Sursee 4 Spiele/12 Punkte (10:2). 2. SG Obwalden 5/12 (15:5), 3. TEAM Menzingen / Aegeri 4/10 (13:7), 4. Team Uri Frauen II 4/7 (6:4), 5. FC Ascona 3/6 (4:3), 6. FC Baar 2 4/6 (7:9), 7. SC Cham 4/4 (7:9), 8. FC Hünenberg 4/1 (5:11), 9. FC Gunzwil 4/0 (6:13), 10. SC Schwyz II 4/0 (2:12).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 20:16 Uhr.